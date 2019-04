Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Anleihen aus EWU-Kernländern kamen gestern zunächst unter Abgabedruck, im späteren Handel konnte der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) aber wieder zulegen, so die Analysten der Helaba.Das technische Bild weise auf Abwärtsrisiken hin. So seien die Indikatoren gen Süden gerichtet und das Kursmomentum liege im negativen Bereich. Weitere Kursverluste seien somit ins Kalkül zu ziehen. Eine erste Haltemarke bestehe an der 55-Tagelinie, welche bei 164,42 verlaufe. Darunter könnte es zu einem erneuten Test des 61,8%-Retracements der März-Aufwärtsbewegung bei 164,07 kommen. Hürden lägen um 165,10 und an der Abwärtstrendlinie von Ende März bei 165,34. Die Trading-Range liege zwischen 164,42 und 165,34. (24.04.2019/alc/a/a) ...

