Aktuell läuft der Markt ja wieder sehr gut, aber wie kann man sein Depot absichern für den Fall, dass wieder düstere Wolken am Börsenhimmel aufziehen?



Christian Köker, HSBC, nimmt die verschiedenen Möglichkeiten unter die Lupe, wie Anleger mit Marktverwerfungen umgehen können oder sogar auf fallende Kurse setzen können. Was ein Bear Zertifikat dabei an Vor-und Nachteilen bringt, erklärt er in dieser Ausgabe von Zertifikate Aktuell.