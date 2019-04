Der deutsche Leitindex hat sich gestern am Nachmittag ins Plus gerettet. Am Vormittag hatte der DAX zeitweise noch unter der Marke von 12.200 Punkten gelegen. Am Ende notierte er bei 12.235 Punkten. Das ist ein Plus von 0,1 Prozent.



Marktidee: S&P 500 In den USA kommt die Bilanzsaison gerade richtig ins Rollen. Der breit gefasste S&P 500 entwickelt sich vor dem Hintergrund sehr gut. Nach einer mehrtägigen seitwärts gerichteten Konsolidierung meldeten sich gestern die Bullen zurück. Damit liegt der S&P 500 kurz vor einem neuen Rekordhoch.