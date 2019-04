Der japanische Softbank-Konzern investiert 900 Millionen Euro in den Online-Zahlungsdienstleister Wirecard und SAP legt positive Zahlen vor. Das beflügelt den Markt.

Nach nur einem Tag Verschnaufpause setzt der Dax seine Osterrally fort. Zur Eröffnung markiert der Leitindex mit 12.255 Zählern ein neues Jahreshoch. Am vergangenen Dienstag gab es mit 0,1 Prozent Plus und 12.235 Zählern zum Handelsschluss minimale Gewinne.

Kurzfristig besteht zwar beim deutschen Leitindex noch Konsolidierungsbedarf, schließlich ist der Dax seit Jahresanfang rund 2000 Punkte gestiegen. Dieses Plus muss das Börsenbarometer erstmal verarbeiten.

Doch laut Börsenstimmung ist die Rally noch in einem jungen Stadium. "Anleger kehren nur zögerlich an den Aktienmarkt zurück und sichern jegliche Buchgewinne frühzeitig ab", meint Börsenexperte Stephan Heibel. "Da geht noch was", meint der Inhaber des Analysehauses Animusx nach Auswertung der aktuellen Handelsblatt-Umfrage Dax-Sentiment und weiterer Indikatoren.

Die zögerliche Haltung der Investoren ist an der hohen Cashquote ablesbar. "Sowohl institutionelle, als auch private Anleger besitzen noch reichlich Geld, um bei zu passenden Gelegenheiten einzusteigen", erläutert Heibel.

Sein Rat für die Anleger lautet: "Nicht den Kursen hinterherlaufen, sondern Verschnaufpausen wie Anfang April nutzen, um gezielt nachzukaufen."

Was ebenfalls für bald steigende Kurse spricht: Privatanleger setzen massiv auf fallende Kurse. Das Euwax-Sentiment der Börse Stuttgart, an der in erster Linie Privatanleger handeln, ist auf den tiefsten Stand der vergangenen zwölf Monate gefallen. Das bedeutet: Die Zahl der Put-Produkte, die bei fallenden Kursen im Wert steigen, lag im Vergleich zu Call-Hebelprodukten seit April 2018 niemals so hoch.

Das Euwax-Sentiment ist ein Kontraindikator und schützt in diesem Fall zumindest vor größeren Kursverlusten, eventuell sorgt solch ein extremer Indexwert sogar für einen sogenannten Short-quezze, einem plötzlich rasanten Kursanstieg, weil sich die Spekulanten wieder kaufen müssen.

Die Vorgaben aus den USA waren exzellent: Am Dienstag setzten der breit gefasste Aktienindex S&P 500 und der Technologie-Index Nasdaq Composite neue Rekorde. Der S&P schloss 0,9 Prozent im Plus, bei 2934 Punkten. Der Technologie-Index legte 1,3 Prozent zu, auf 8121 Zähler. Der Leitindex Dow Jones stieg um 145 Punkte und ging mit 26.656 Punkten aus dem Handel. Er ist 1,1 Prozent von seinem Allzeithoch entfernt.

Eine ganze Reihe von Unternehmen meldeten am Dienstag Quartalszahlen, die besser waren als erwartet. Die Aktie von Twitter legte 16 Prozent zu. Das Papier des Rüstungskonzerns Lockheed Martin ...

