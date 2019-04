Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Siemens Healthineers vor Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Der Medizintechnikkonzern dürfte das erste Jahresviertel 2019 solide abgeschlossen haben, schrieb Analyst Gunnar Romer in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er rechnet mit einer weitgehend stabilen bereinigten Gewinnmarge und trotz recht hoher Vergleichswerte aus dem Vorquartal auch mit einem höheren organischen Umsatzwachstum./ck/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2019 / 04:24 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE000SHL1006