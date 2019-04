Die RIB Software SE (ISIN: DE000A0Z2XN6), weltweit führender Anbieter der iTWO 4.0 Cloud Enterprise Plattformtechnologie, gab heute den Abschluss eines Phase-II-Auftrags mit der Echterhoff GmbH & CO. KG bekannt.

Das in Westerkappeln ansässige Bauunternehmen Echterhoff wurde 1860 gegründet und beschäftigt über 500 Mitarbeiter an den acht Standorten in Deutschland. Die Unternehmensgruppe arbeitet regional ...

