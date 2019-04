Diese Pressemitteilung ergänzt die Unternehmensmitteilung 6/2019, veröffentlicht am 24. April 2019, 09.35 Uhr MEZ.



NNIT erwirbt Schweizer Beratungsunternehmen



Der Zugang zu führendem Expertenwissen im Bereich Life-Sciences-IT erweitert das Dienstleistungsportfolio von NNIT für die Life-Science-Industrie.



Kopenhagen, 24. April 2019 - NNIT A/S gibt die Akquisition der Halfmann Goetsch Partner AG (HGP) bekannt. Die Übernahme stärkt die Präsenz von NNIT an den europäischen Life-Sciences-Hubs Frankfurt und Basel und positioniert das Unternehmen noch stärker als international führenden Partner für IT-Transformation in der Life-Science-Industrie.



HGP, anerkannterweise einer der stärksten Anbieter von IT-Compliance- und Qualitätsmanagement-Services für Unternehmen der Pharmaindustrie, hat seinen Hauptsitz in Basel in der Nähe des Schweizer Sitzes von NNIT in Zürich. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über Niederlassungen in Frankfurt und Singapur sowie ein Nearshore-Büro in Krakau.



HGP startete 2008 in Basel als Unternehmensberatung für IT-Compliance-Dienstleistungen für die Pharmaindustrie. Zu ihren Kunden gehören Unternehmen wie Merck, Novartis und Hoffmann La-Roche.



Nach über 10 Jahren Präsenz im Markt beschäftigt die Firma heute 70 Experten mit umfassender Erfahrung in hochspezialisierten Dienstleistungen wie Information Risk Management, Computersystemvalidiering (CSV), Manufacturing Execution Systems (MES) Implementierung, Datenschutz (GDPR), Datenintegrität, Good Manufacturing Practices, Track & Trace und Audit Readiness.



Immer größere Datenmengen werden in der Life-Science-Industrie gesammelt, während gleichzeitig die regulatorischen Anforderungen durch industriespezifische Regelungen und allgemeine Datenschutzgesetze steigen. Mit den zunehmenden technologischen Möglichkeiten und dem Druck durch gesetzliche Vorschriften wächst auch der Markt für Risikomanagement und Validierung von Datensystemen signifikant.



Mit einer flexiblen Beratungsbasis und dem Kontakt zu führenden Fachexperten aus dem internationalen Life-Science-IT-Bereich bietet die Halfmann Goetsch Partner AG den branchenführenden Ansatz für Compliance Excellence.



"Geografisch gesehen passt die Übernahme perfekt in den strategischen Plan von NNIT, die Präsenz in den europäischen Life-Sciences-Hubs Basel und Frankfurt zu stärken, und auch unsere Mitarbeiter ergänzen sich sehr gut.", erklärt Per Kogut, CEO von NNIT:



"Was wir gemeinsam haben, ist unser tiefgreifendes Verständnis von IT-Compliance und regulatorischen Anforderungen in Life-Science-Unternehmen."



Zusammen mit dem bestehenden Qualitätsmanagementportfolio von NNIT werden Kompetenz, Reputation und das Netzwerk von HGP im Bereich IT-Compliance zu vertriebsübergreifenden Synergien führen. Synergien sind auch in der Pharmaproduktion zu erwarten, wo die Vordenkerrolle von HGP gut zu dem bestehenden IT-Dienstleistungsportfolio von NNIT passt.



"Wir freuen uns, Teil der NNIT Gruppe zu werden und unsere erfolgreiche Entwicklung fortzusetzen", sagt Thomas Halfmann, Gründer und Partner von Halfmann Goetsch Partner. Er fährt fort:



"Dank des globalen Dienstleistungsmodells von NNIT werden wir weiterhin qualitativ hochwertige Lösungen anbieten und unsere Fähigkeiten und herausragenden Fachkenntnisse im Bereich der Life-Science-IT nutzen. Unser gemeinsames Verständnis von IT-Compliance und regulatorischen Anforderungen bildet dabei eine perfekte Ergänzung."



Nach der Übernahme wird HGP in NNIT integriert, wobei das Management als Teil des Leadershipteams das europäische Life-Science-Geschäft fortsetzen wird.



Im Mai 2017 übernahm NNIT SCALES Group . Im Oktober 2018 übernahm NNIT Valiance Partners .



Weitere Informationen

Helga Heyn, NNIT Communications, +45 30 77 81 41, hhey@nnit.com

Über Halfmann Goetsch Partner AG

https://www.hgp.ag/



Über NNIT

NNIT ist ein internationales Beratungsunternehmen für die Entwicklung, Implementierung, Validierung und Betrieb von IT für die Life-Science-Industrie. Weltweit beschäftigt NNIT A/S mehr als 3.200 Mitarbeiter.

www.nnit.com

