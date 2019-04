...in der Energiewirtschaft. Der einzige deutsche Hersteller von Kraft-Wärme-Koppelungen arbeitet mit vollen Auftragsbüchern aber kaum jemand nimmt es zur Kenntnis. Bis 230 Mio. Euro Planumsatz haben zur Zeit nur einen Marktwert von etwa 144 Mio. mit einer guten Ebit-Marge und einer absoluten Spezialität in der optimalen Nutzung von Energieanlagen in kleineren Bauobjekten. Ein industrielles Prozessmodell ist in Arbeit. Der Sprung über den Atlantik soll es nun bringen. Auslandsanteil bis jetzt nur 35 %. Eine interessante Ergänzung für Investmentanlagen außerhalb der klassischen Adressen.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info