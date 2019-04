eBay: Starke Geschäftszahlen beflügeln die Aktie!

eBay (WKN: 916529 / ISIN: US2786421030) präsentierte gestern die Geschäftszahlen für das erste Quartal des laufenden Jahres, die stark ausfielen. So wurde der Umsatz im Vergleich zum Vorjahresquartal um 2 Prozent auf 2,6 Mrd. US-Dollar gesteigert, und beim Gewinn stand ein sattes Plus von 27 Prozent zu Buche (518 Mio. US-Dollar). Damit übertraf der in San José ansässige Online-Händler die Erwartungen der Analysten.

Kundenakquise zahlt sich aus

Die überzeugenden Geschäftszahlen zeigen, dass sich für eBay die Investitionen in die Kundenakquise auszahlen. Um mehr Kunden zu gewinnen und sich gegen die Konkurrenten Amazon und Alibaba zu positionieren, startete eBay verschiedene Initiativen und investierte Geld in die Produktentwicklung, Werbung und nutzerfreundlichere Internetseiten.

