Von Lalita Clozel

WASHINGTON (Dow Jones)--Die US-Notenbank will ihre Regeln für die Anteilseigner von Banken lockern. Künftig sollen Investoren relativ hohe Anteile an den Instituten halten und dort Einfluss ausüben dürfen, ohne selbst unter die verstärkte Kontrolle der Fed zu geraten. Interessant ist das sowohl für Investoren wie Private Equity Funds als auch für Banken, die sich an Startups beteiligen wollen.

Die Fed verabschiedete am Dienstag einstimmig Vorschläge, die einige Unsicherheiten bei der Regulierung von Bankinvestoren beseitigen sollen. Bisher geht die Fed davon aus, dass ein Investor eine Bank kontrolliert, wenn er mindestens 25 Prozent der Anteile hält oder die Wahl der Mehrheit des Boards bestimmen kann. Allerdings gibt es zusätzliche, subjektive Kriterien, die den Tatbestand einer Kontrolle erfüllen können.

Die neuen Regeln sehen vor, dass Investoren, die zwischen 15 und 24,99 Prozent am stimmberechtigten Kapital halten, weniger als ein Viertel der Board-Mitglieder bestimmen und weniger als 2 Prozent der Umsätze bzw. Einnahmen repräsentieren dürfen. Bisher sind nur ein oder zwei Board-Mitglieder erlaubt.

Außerdem erleichtern es die neuen Regeln den Banken, die Kontrolle der Fed abzuschütteln, wenn sie ihre Beteiligung an einer Bank verringert haben. Bisher übt die Fed ihre Kontrolle in der Regel so lange aus, bis der Anteil 10 Prozent unterschritten hat. Das soll künftig schon bei unter 25 Prozent der Fall sein.

Die Regeländerungen, die die Fed mit ihrem Beschluss zur Konsultation stellte, würden Beteiligungsstrategien vereinfachen, weil Investoren größere Klarheit darüber bekommen, wann sie in den Augen der Fed eine Bank kontrollieren.

Auswirkungen hat der neue Aufsichtsansatz auch für die Beteiligung von Banken an Startups. Bisher waren größere Investments von der Befürchtung begleitet, dass die größere Beteiligung einer Bank die Fähigkeit des Unternehmens zu nicht-finanziellen Geschäften beeinträchtigen würde.

Die neuen Beteiligungsregeln müssen nach der Konsultation vom Fed-Board verabschiedet werden.

Kontakt zur Autorin: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/hab/mgo

(END) Dow Jones Newswires

April 24, 2019 03:34 ET (07:34 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.