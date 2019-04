Zwei Unternehmen der Mutares-Gruppe (ISIN: DE000A2NB650), die Balcke-Dürr GmbH und die Muttergesellschaft Mutares Holding-24 AG, verkaufen ihre gemeinsame 49%ige Beteiligung an Thermax SPX Energy Technologies Limited mit Sitz in Pune, Indien, an den Venture-Partner Thermax Limited.

Die erste Vereinbarung wurde im Februar 2019 unterzeichnet, während der Abschluss nun im April erfolgte. Über die Einzelheiten der Transaktion haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.

Das Joint Venture verfügt über eine exklusive Lizenz für den Vertrieb von Trockenelektrofiltern, regenerativen Luft- und Gasgasheizungen sowie Pulse-Jet-Bag-Filtern für den indischen Markt. Im Rahmen der Transaktion wurde diese Lizenz in eine nicht-exklusive Lizenz umgewandelt, was der Balcke-Dürr mehr Flexibilität verschafft, um ihr indisches Geschäft unabhängig zu entwickeln. Dies geschieht über die 100%ige Tochtergesellschaft Balcke Duerr Engineering Pvt. Ltd. mit Sitz in Chennai, die auch Ingenieur- und Beschaffungsdienstleistungen für alle Unternehmen der Balcke-Dürr-Gruppe erbringt.

Unternehmensprofil der Balcke-Duerr Group

Mit über 130 Jahren Erfahrung bietet die Balcke-Duerr-Gruppe hochspezialisierte Produktlösungen und Dienstleistungen für Stromerzeuger und Kraftwerksbauer an, vom Standardmodul bis zum kompletten thermischen System. Die erfahrenen Ingenieure von Balcke-Duerr sind auf Lösungen spezialisiert, die den höchsten Anforderungen an Sicherheit und Nachhaltigkeit entsprechen. Das Produktportfolio umfasst Wärmetauscher und Apparate für Anwendungen in der chemischen Verfahrenstechnik und Kraftwerken, Filtersysteme zur Rauchgasreinigung sowie Wartungsdienstleistungen. An den Produktionsstandorten in Deutschland, Italien und China produziert Balcke-Duerr Komponenten zur Steigerung der Energieeffizienz und zur Reduzierung von Emissionen. In sieben wichtigen Service-, Engineering- und Vertriebszentren in Deutschland, Italien, Polen, Indien und Frankreich beschäftigt die Balcke-Duerr Gruppe derzeit mehr als 400 Mitarbeiter.

Berichtsjahr war geprägt von der strategischen Fortentwicklung der Gruppe, dem ersten Börsengang einer Tochtergesellschaft sowie dem Erreichen wichtiger Meilensteine in der Repositionierung von im Vorjahr neu erworbenen Zukäufen sowie Portfoliounternehmen. Zur Beteiligung der Aktionäre am Erfolg schlagen Vorstand und Aufsichtsrat der ordentlichen Hauptversammlung am 23. Mai 2019 eine Dividende in Höhe von EUR 1,00 je Aktie vor.

Ergebnis 2018 der Mutares AG

Mit den veröffentlichten geprüften Konzernzahlen 2018 ergänzt Mutares die Vorschau der am 8. April 2019 kommunizierten Zahlen. Im Berichtsjahr haben die Beteiligungen der Münchner Investmentgruppe einen Umsatz von EUR 865,1 Mio. ...

