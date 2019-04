Während Kaffeepflanzen in einem Jahr alle Nährstoffe in die Fruchtentwicklung stecken, liegt der Fokus im folgenden Jahr auf dem Pflanzenwachstum und der Bildung von neuem Holz. Dementsprechend kommt es dadurch zu einem deutlichen Wechsel zwischen ertragreichen und weniger ertragreichen Jahren. Dieser Rhythmus spiegelt sich in Brasilien, dem global führenden Kaffeebohnenexporteur, in den Erntemengen wider.

