SAP-Calls mit 126%-Chance bei Kursanstieg auf 115 EUR

Obwohl SAP im ersten Quartal 2019 wegen des angekündigten Restrukturierungsprogramms einen operativen Verlust von 136 Millionen bekanntgeben musste, sprang der Kurs des DAX-Schwergewichtes SAP (ISIN: DE0007164600) kurz nach dem Handelsbeginn des 24.4.19 zeitweise um mehr als 7 Prozent nach oben. Der Anstieg des Betriebsergebnisses um 19 Prozent und die positive Entwicklung der Clouderlöse, sowie die Anhebung der Ziele für die kommenden Jahre wurde von den Börsianern offenbar positiv aufgenommen.

Kann die SAP-Aktie, die in den neuesten Expertenanalysen mit Kurszielen von bis zu 122 Euro zum Kauf empfohlen wird, in den nächsten Wochen ihren Höhenflug auf 115 Euro fortsetzen, dann wird sich ein Investment in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 110 Euro

Der Goldman Sachs-Call-Optionsschein auf die SAP-Aktie mit Basispreis bei 110 Euro, Bewertungstag 21.6.19, BV 0,1, ISIN: DE000GA3NYX0, wurde beim Aktienkurs von 108,10 Euro mit 0,241 - 0,248 Euro gehandelt.

Kann sich die SAP-Aktie im Verlauf des kommenden Monats zumindest auf 115 Euro steigern, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,56 Euro (+126 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 100,0057 Euro

Der Société Générale-Open End Turbo-Call auf die SAP-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 100,0057 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000SR0ZXJ8, wurde beim Aktienkurs von 108,10 Euro mit 0,81 - 0,82 Euro taxiert.

Bei einem Kursanstieg der SAP-Aktie auf 115 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 1,49 Euro (+82 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 97,3509 Euro

Der J.P.Morgan-Open End Turbo-Call auf die SAP-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 97,3509 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000JP74R12, wurde beim Aktienkurs von 108,10 Euro mit 1,10 - 1,11 Euro quotiert.

Legt die SAP-Aktie auf 115 Euro zu, dann wird der innere Wert des Turbo-Calls bei 1,76 Euro (+59 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von SAP-Aktien oder von Hebelprodukten auf SAP-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de