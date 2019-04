++ Starke US-Berichtssaison beflügelt Wall Street ++ Brexit-Lösung weit entfernt, GBP unter Druck ++ DE30 konsolidiert nahe Jahreshochs ++An der Wall Street waren am Dienstag an breiter Front Gewinne zu beobachten, wobei der marktbreite S&P 500 und der technologielastige NASDAQ neue Allzeithochs erreichten. Ersterer konnte am Montag von der Unterstützungszone um die 2.900 Punkte-Marke abprallen, tendierte jedoch bis zur gestrigen US-Eröffnung weiter seitwärts in einem mehrtägigen Konsolidierungsbereich. Die Bullen konnten sich letztendlich durchsetzen, sodass ein Befreiungsschlag glückte und der Aktienindex während der restlichen US-Sitzung ausschließlich Gewinne verzeichnete. Rund 80% der im S&P 500 gelisteten Unternehmen, die bereits ihre Ergebnisse ...

