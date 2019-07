Die "BYND"-Aktie (WKN: A2N7XQ) erklimmt am Dienstag kurz nach Handelseröffnung ein neues All-Time-High bei 208,47 US-Dollar (bisher 201,88 US$). Schon vorbörslich schickten Anleger das Papier nach oben und heizten das Sentiment an. Das Interesse an der Fleischersatz-Aktie ist riesig. In der ersten halbe Stunde wurde heute bereits so viel gehandelt wie an einzelnen Handelstagen in den vergangenen Wochen.

Klar ist: Die Aktie baut vor den "Q2 Earnings" am 29. Juli ein unwiderstehliches Momentum auf. Klar ist auch: Nachdem nur ...

