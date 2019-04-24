DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
TESCO C.TR.SERV.13/20 MTN XS0992638220 24.04.2019 HZE/EOT
TESCO PLC 07/57 MTN XS0289810318 24.04.2019 HZE/EOT
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TESCO C.TR.SERV.13/20 MTN XS0992638220 24.04.2019 HZE/EOT
TESCO PLC 07/57 MTN XS0289810318 24.04.2019 HZE/EOT