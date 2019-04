Ungerührt und ungeachtet der jüngsten politischen Entwicklungen im Brexit-Theater schwang sich der Index zu neuen Verlaufshochs auf. Zum einen ließ sich der FTSE 100 von der guten Stimmung an den Aktienmärkten mitreißen. Zum anderen gab es aber auch in Bezug auf einige britische Konjunkturdaten zuletzt durchaus positive Überraschungen zu verzeichnen. Die charttechnische Lage hat sich in den letzten ...

