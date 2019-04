Paris (www.aktiencheck.de) - Aufgrund erneuter Aufwärtsbewegungen schlossen die meisten Aktienindices in der vergangenen Woche auf dem höchsten Stand seit Jahresbeginn, so Olivier de Berranger, Chief Investment Officer und Enguerrand Artaz, Fondsmanager La Financière de L'Echiquier. In Europa, und noch mehr in den USA, hätten sämtliche Kursverluste des vierten Quartals 2018 wieder aufgeholt werden können, wobei die Indices nun sogar mit den Niveaus von Anfang 2018 liebäugeln würden. ...

