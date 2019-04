München (ots) - Sportreporterlegende Dieter Kürten gibt seinem Kollegen Tom Bartels in Sachen Kompetenz und Moderation auf der Skala von 1 bis 6 eine glatte 10. Tom Bartels gesteht, dass Dieter Kürten eines seiner großen Vorbilder ist, bei dem er vor allem die menschlichen Interviews schätzt. Die Stimmung stimmt im Team Sportreporter. Ob sich aber die geballte Sportkompetenz gegen die Quiz-Experten Thorsten Zirkel, Eckhard Freise und Marie-Louise Finck durchsetzen kann, sehen die Zuschauer im Ersten am 26. April 2019, um 18:50 Uhr.



Wer mitspielen und mitgewinnen möchte, kann sich die ARD-Quiz-App unter www.daserste.de/quiz-app kostenlos herunterladen.



Das "Quizduell-Olymp" ist eine Produktion von ITV Studios Germany in Zusammenarbeit mit Herr P. im Auftrag der ARD-Werbung und der ARD für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk.



