Job und Familie zu kombinieren, gilt vielen Paaren mit Kindern als erstrebenswert. Doch Steuern und Sozialsysteme benachteiligen sie dabei - mit hunderten Euro pro Monat.

Für Paare mit Kindern ist es eine organisatorische Meisterleistung, Job und Familie zu kombinieren. Schnell werfen zum Beispiel Infekte ausgeklügelte Pläne über den Haufen: Das Kind muss krank zu Hause bleiben, die Tagesmutter fällt aus, die Kita macht wegen Erziehermangel früher zu. Und auch wenn alles läuft, ist die Zeit knapp. Das neue Leben als Jäger und Sammler: Er jagt eben noch in den Supermarkt, während sie die Kinder einsammelt. Der ganz normale Familienwahnsinn.

Diese Doppelbelastung sollte sich wenigstens auszahlen. Bitter: Oft ist das kaum der Fall, zumindest kurzfristig nicht. Langfristig zahlt es sich zwar aus, wenn beide Partner im Job bleiben, die Karriere vorantreiben und zum Beispiel auch die eigene Rente steigern. Doch kurzfristig wächst das Haushaltsbudget kaum, wenn nach der Geburt eines Kindes beide Elternteile wieder beruflich einsteigen.

Grund dafür ist ein Mix aus Steuern, Sozialleistungen, Krankenversicherung und Kita-Gebühren, die in Summe Alleinverdiener-Modelle belohnen und Doppelverdiener-Paare bestrafen. Es fängt beim steuerlichen Ehegattensplitting an. Verdienen Ehepaare mit gemeinsamer Steuererklärung unterschiedlich viel, werden sie rechnerisch so besteuert, als ob jeder die Hälfte des Gesamteinkommens verdient hätte. Paaren mit nur einem Einkommensbezieher bringt das einen großen Steuervorteil. Auch die kostenfreie Familienversicherung der gesetzlichen Krankenversicherung macht den beruflichen Wiedereinstieg ...

