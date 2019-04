Genf (www.aktiencheck.de) - Keine Rezession, geringe Inflation und keine Zinserhöhungen - in diesem Szenario befinden sich die Industrieländer aktuell, sagt Fabrizio Quirighetti, CIO und Head of Multi-Asset bei SYZ Asset Management, in den aktuellen Asset Allocation Insights. Wer der Rallye hinterherjage, sei allerdings zu spät dran: Nicht nur seien die Bewertungen nicht attraktiv. ...

