Frankfurt (www.aktiencheck.de) - An der Wall Street waren am Dienstag an breiter Front Gewinne zu beobachten, wobei der marktbreite S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) und der technologielastige NASDAQ (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) neue Allzeithochs erreichten, so die Experten von XTB. Ersterer habe am Montag von der Unterstützungszone um die 2.900-Punkte-Marke abprallen können, habe jedoch bis zur gestrigen US-Eröffnung weiter seitwärts in einem mehrtägigen Konsolidierungsbereich tendiert. ...

