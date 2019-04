Der EuroStoxx 50 hat nach seiner jüngsten Rally eine Pause eingelegt. Der Leitindex der Eurozone bewegte sich im Handelsverlauf nur wenig und gab bis zum späten Mittwochvormittag um 0,10 Prozent auf 3500,36 Punkte nach.

In London büßte der FTSE 100 0,39 Prozent auf 7493,28 Zähler ein. Der Cac 40 fiel um 0,24 Prozent auf 5578,33 Punkte.

In Paris spannten STMicroelectronics und Renault mit ihren Kursbewegungen den gesamten französischen Leitindex auf. So fielen die Aktien des Autobauers Renault um mehr als 3 Prozent, nachdem der japanische Autobauer Nissan die Indikation für das operative Ergebnis des abgelaufenen Geschäftsjahres weiter nach unten revidiert hatte.

Die Anteilsscheine von STMicroelectronics zogen um gut 3 Prozent an. Das Unternehmen schraubte zwar in einem für die Chipbranche schwierigen Geschäftsumfeld seine Investitionspläne für 2019 leicht zurück. Allerdings rechne der Chipkonzern mit einer starken Erholung im zweiten Halbjahr, hob Analyst Sandeep Deshpande von der US-Bank JPMorgan positiv hervor.

An der EuroStoxx-Spitze schnellten die Aktien von SAP um fast 8 Prozent in die Höhe und kurbelten damit auch europaweit die Technologiewerte an. Der Software-Konzern hatte seine operativen Gewinnziele angehoben.

Unter den weiteren Favoriten gewannen die Papiere von Vinci fast 2 Prozent. Der französische Bau- und Dienstleistungskonzern steigerte seine Erlöse vor allem außerhalb Frankreichs dank Zukäufen deutlich. Überraschend sei insbesondere das Wachstum des Geschäftsbereichs mit französischen Autobahnen gewesen, urteilte Analyst Gregor Kuglitsch von der Schweizer Großbank UBS.

Auch Schweizer Unternehmen übertrafen die Erwartungen der Experten. So blickt die Großbank Credit Suisse nach einem unerwartet guten Start ins Jahr vorsichtig optimistisch auf die kommenden Monate. Die Anteilsscheine zogen um rund 2,5 Prozent an.

Novartis profitierte im ersten Quartal von guten Geschäften mit innovativen Medikamenten und erhöhte seine Gewinnprognose für das laufende Jahr. Für die Anteilsscheine des Pharmakonzerns ging es damit um rund 2 Prozent nach oben.

In Stockholm zogen die Anteilsscheine von Volvo um mehr als 4 Prozent an. Der schwedische Nutzfahrzeughersteller erwischte einen guten Jahresstart. Der britische Mischkonzern Associated British Foods schließlich steigerte seine Erlöse im ersten Halbjahr dank seiner Textilkette Primark und die Papiere stiegen um gut 2 Prozent./la/mis

