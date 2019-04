Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Bremen (pts018/24.04.2019/11:30) - Ob bei Bankterminen, Investorengesprächen oder auch für Kunden im Musterhaus - eine sehr gute Bonität unterstützt in den unterschiedlichsten Bereichen darin, Vertrauen zu schaffen und aufzubauen. Umso schöner ist es, wenn diese Eigenschaft beständig ist. Die Interhomes AG ist ein verlässlicher und solventer Geschäftspartner - das wurde aktuell erneut durch die Auszeichnung der Creditreform bestätigt. Damit schließt der Bremer Wohnbauträger nahtlos an die vergangenen ausgezeichneten Jahre an. Deutschlandweit gibt es nur wenige Unternehmen, die seriös die Kreditwürdigkeit einer Firma prüfen. Mit der Creditreform konnte die Interhomes AG einen kompetenten Partner finden, der die Zahlen prüfte und das Unternehmen einem umfassenden Bilanzrating unterzog. Das gute Endergebnis lautet: Die Interhomes AG wurde wieder für ihre hohe Kreditwürdigkeit und sehr gute Bonität ausgezeichnet. "Wir sind sehr stolz darauf, erneut dieses großartige Ergebnis erzielt zu haben", so Frank Voßhardt, Finanzvorstand der Interhomes AG. "Seit über 50 Jahren zeichnet sich unser Unternehmen durch stetiges und gesundes Wachstum aus. Wir danken Herrn Mackenthun von der Creditreform für die vertrauensvolle Zusammenarbeit." Weitere Informationen: http://www.interhomes.de (Ende) Aussender: IHcommunications Ansprechpartner: Stefanie Wagner-Arndt Tel.: +49 421 84110 E-Mail: swagner-arndt@interhomes.de Website: www.interhomes.de Quelle: http://www.pressetext.com/news/20190424018

(END) Dow Jones Newswires

April 24, 2019 05:30 ET (09:30 GMT)