parlamind GmbH, das Berliner Start-up für mehr Effizienz im Kundenservice durch Künstliche Intelligenz, ist der erfolgreiche Exit gelungen. Mit der 4TechnologyGroup, ein Zusammenschluss mittelständischer Unternehmen für cloudbasierte Kommunikationslösungen, steht parlamind nun ein starker Partner zur Seite, der auf langfristiges Wachstum setzt. Gemeinsam mit Olav Strawe, Inhaber und CEO der 4TechnologyGroup, gestalten die beiden Gründer von parlamind - CEO Dr. Tina Klüwer und CTO Tobias Lehmann - nun die zukünftige Entwicklung des erfolgreichen, jungen Unternehmens und dessen innovativer KI-Technologie "Made in Germany".



"Mit der 4TechnologyGroup konnten wir einen erfahrenen Partner im Bereich der Automatisierung kontaktgetriebener Unternehmensvorgänge gewinnen, der uns bei der Umsetzung entscheidender Business-Ziele im Sinne unserer Wachstumsstrategie zuverlässig unterstützt", bestätigt Klüwer. "Die 4TechnologyGroup hat das Potenzial unserer Lösung nicht nur frühzeitig erkannt, sondern auch verstanden, welchen Mehrwert parlamind im Bereich der Effizienzsteigerung im Kundenservice liefern kann.



Olav Strawe sieht in parlamind den Zugang zu innovativen Technologien, mit denen sich neue Märkte und Zielgruppen im Bereich KI-gestützter Dialogsysteme erschließen lassen. "Der deutsche Mittelstand ist sehr zurückhaltend, wenn es um den Kauf von Startups geht. Das ist schade, denn abgesehen von den rein wirtschaftlichen Potenzialen, kristallisieren sich doch nach nur kurzer Zusammenarbeit inspirierende Mehrwerte heraus, die allein aus den frischen Einblicken in die Kultur eines jungen Unternehmens entstehen. Die 4TechnologyGroup gewinnt mit parlamind so einen strategisch wichtigen Impulsgeber im Bereich der Automatisierung kontaktgetriebener Unternehmensprozesse," so Strawe über seine Beweggründe.



parlamind entstand aus einem Exist-Forschungsprojekt der Universität Potsdam und wurde im August 2015 gegründet. Unter der Leitung der erfahrenen Computerlinguistin Tina Klüwer hat sich parlamind auf Sprachverarbeitung im Kundenservice mittels intelligenter Technologien spezialisiert. "Unsere Software versteht eingehende Kundenwünsche autonom und kann sie entweder vollautomatisch erledigen oder für die Bearbeitung durch die Kundenservicemitarbeiter vorbereiten - und das über die drei Hauptkanäle des Kundenservice hinweg: E-Mail, Chat und Telefon," erklärt Klüwer. Nutzt ein Kundenservice die parlamind-Technologie, ist das ein Gewinn für das Unternehmen und den Mitarbeiter: Monotone Arbeitsvorgänge werden auf ein Minimum reduziert, die Motivation sowie das Engagement des Mitarbeiters erhöht und die Qualität der Gespräche um ein Vielfaches gesteigert.



In den ersten Jahren erhielt das junge Unternehmen Unterstützung durch den GTEC Accelerator, den Venture Capital Unternehmen MOTU Ventures, Asgard Capital und angelfund.vc sowie einigen Business Angels - zu denen die Gründer des Berliner Unternehmens Signavio, Gero Decker und Torben Schreiter, sowie Johannes Schaback, Gründer von Ladenzeile, zählen. Heute steht parlamind auf einem soliden Fundament einer Vielzahl namhafter Kunden und 24 Mitarbeitern.



Die 4TechnologyGroup ist ein Zusammenschluss innovativer, erfahrener deutscher Unternehmen aus den Bereichen Kommunikation und KI. Durch selbstlernende Verfahren verbessern sie die Dialogfähigkeit im Kundenservice, und mit Hilfe von themen- und fachspezifischer Informationen in Echtzeit erweitern sie die dessen Dialogtiefe. https://4tech.group/



parlamind ist ein Berliner Start-up für Künstliche Intelligenz im Kundenservice. Die KI von parlamind versteht eingehende Nachrichten von Kunden auf semantischer Ebene und ermittelt so das Anliegen, den konkreten Inhalt sowie die Stimmung des Kunden in der Nachricht. Mit diesen Fähigkeiten ausgestattet, geht die KI eigenständig in den Dialog mit dem Kunden und führt schnell dazugehörige Prozesse automatisiert aus. Aktuelle Forschungsergebnisse aus den Bereichen der Computerlinguistik und des maschinellen Lernens bilden dabei die Basis zur kontinuierlichen Weiterentwicklung der parlamind KI-Technologie. Seit Juli 2018 gehört parlamind zur 4TechnologyGroup. Die 4TechnologyGroup ist ein Zusammenschluss von Technologie-Unternehmen aus dem Kommunikations- und KI-Bereich. Weltweit nutzen Unternehmen in den Bereichen E-Commerce, Informations- und Kommunikationstechnik, Energiewirtschaft und Logistik die KI-Lösungen von parlamind. 24 Mitarbeiter arbeiten kontinuierlich an der Weiterentwicklung und Vermarktung dieser einzigartigen Technologie "Made in Germany". www.parlamind.com/de



