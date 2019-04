Hannover (www.anleihencheck.de) - Erwartungsgemäß ist der Primärmarkt um das verlängerte Osterwochenende ruhig geblieben und verzeichnete in den vergangenen drei Handelstagen keine Emissionen, so die Analysten der Nord LB.Die letzte Emission im EUR-Benchmarksegment datiere vom 15. April (ABN AMRO; EUR 750 Mio.; 20y). Das bisher in diesem Jahr begebene Volumen an EUR-Benchmarks verbleibe somit bei EUR 66,85 Mrd., welches sich auf 77 Emissionen aus 18 Jurisdiktionen verteile. Insgesamt seien bisher 65 Emittenten am Markt aktiv gewesen. Das größte Volumen (EUR 11,9 Mrd.) sei dabei durch die zwölf französischen Institute emittiert worden, gefolgt von 16 deutschen Pfandbriefemittenten, welche Bonds in Höhe von EUR 11,75 Mrd. seit Jahresbeginn platziert hätten. ...

