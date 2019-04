Zürich (ots) - Die Sanitas Gruppe erzielt 2018 ein positives Unternehmensergebnis

von 34,8 Millionen Franken. Das vergangene Geschäftsjahr war von

einer hohen Kundenzufriedenheit und verschiedenen digitalen

Höhepunkten geprägt. Auch im Jahr 2019 wird Sanitas diverse

innovative Produkte und Services für ihre Kundinnen und Kunden

lancieren.



Das positive Ergebnis von 34,8 Millionen Franken stammt aus der

Grundversicherung (28,4 Millionen Franken) und der privaten

Zusatzversicherung (6,4 Millionen Franken). Dank des positiven

Ergebnisses erhöht sich das konsolidierte Eigenkapital auf 857,6

Millionen Franken (Vorjahr: 824,2 Millionen Franken).



Der Prämienertrag stieg gegenüber dem Vorjahr um 2,9% auf 2,90

Milliarden Franken, die bezahlten Leistungen (inkl.

Kostenbeteiligung) sanken hauptsächlich wegen tieferer

Leistungskosten der Akutspitäler um 1,8% auf 2,56 Milliarden Franken.

Ein schwieriges Anlagejahr 2018 verhinderte ein noch besseres

Unternehmensergebnis.



Per 1. Januar 2019 konnte Sanitas im Vergleich zum 1. Januar 2018

ein deutliches Kundenwachstum um 2,4% auf rund 835'000 Versicherte

verzeichnen. Dies ist Ausdruck der Attraktivität der Produkte und des

Vertrauens der Versicherten in Sanitas.



Ausbau des digitalen Geschäftsmodells



2018 hat Sanitas die Digitalisierung weiter vorangetrieben.

Höhepunkt war die Einführung des Online-Verkaufsprozesses. Seit dem

3. September 2018 steht bestehenden und potenziellen Kunden ein

schnelleres und einfacheres Einkaufserlebnis zur Verfügung: Der

überarbeitete Prämienrechner mit einem Einkaufskorb, der Chat sowie

der digitale Antragsprozess sind noch stärker auf den Kunden

ausgerichtet und onlineoptimiert. Unsere Website, ein wichtiges

«Schaufenster» von Sanitas, haben wir von Grund auf überarbeitet und

mit einer vereinfachten Navigation sowie neuen Inhalten Ende Januar

2019 live geschaltet.



Ein weiterer nützlicher Service ist der digitale Deckungs-Check.

Mit diesem können unsere Kunden jederzeit abfragen, ob eine bestimmte

Leistung gedeckt ist. So wissen sie im Handumdrehen, ob und wie sich

ihre Krankenversicherung an einem Check-up, an einer Impfung oder an

einer anderen Leistung beteiligt.



Die Sanitas Medgate App bietet unseren Kunden einen noch

einfacheren Zugang zu ärztlicher Behandlung durch unseren Partner

Medgate. Die App schafft die Möglichkeit, wahlweise per Telefon oder

Video mit einem Arzt zu sprechen. Man kann mit der App auch Fotos -

zum Beispiel von Haut- oder Augenveränderungen - sowie Video- und

Tonaufnahmen gesichert an den Arzt übermitteln.



Hohe Kundenzufriedenheit



Das Engagement von Sanitas im digitalen Bereich und die starke

Kundenorientierung zahlen sich aus. So ist Sanitas mit der

hervorragenden Note 5,3 unter allen Krankenversicherungen der Schweiz

die Nummer 1 betreffend Kundenzufriedenheit, wie die repräsentative

Befragung von comparis.ch zeigt. Auch bei weiteren Umfragen zur

Kundenzufriedenheit (bonus.ch und help.ch) und zu Apps (moneyland.ch)

erhielt Sanitas im Jahr 2018 Bestnoten.



Ausblick aufs Jahr 2019



Das Geschäftsjahr 2019 wird für die Sanitas Gruppe von weiteren

Investitionen in zukunftsweisende Produkte und Services geprägt sein,

unter anderem mit der Lancierung eines innovativen, alternativen

Versicherungsmodells (AVM) im Herbst.



Sanitas Gruppe in Zahlen* (Geldwerte in TCHF, Swiss GAAP FER 41)

31.12.2018 31.12.2017

Prämienertrag 2'899'061 2'817'315



Bezahlte Leistungen

(inkl. Kostenbeteiligungen) 2'561'861 2'610'110



Ergebnis (nach Steuern) 34'849 11'511



Eigenkapital

(inkl. Beteiligungen) 857'573 824'224



Reserven KVG 439'206 410'425



Eigenkapital VVG 364'943 363'548



Versichertenbestand

(1.1.2019/1.1.2018) 834'991 815'207



* Bei den ausgewiesenen Kennzahlen handelt es sich um

konsolidierte Werte.



Geschäftsbericht 2018



Der Geschäftsbericht 2018 ist ausschliesslich online und auf

Deutsch verfügbar: www.sanitas.com/2018



