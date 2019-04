Eines der Highlights, das Salto am 26. und 27. Juni 2019 am Stand B15 in Halle 3 der Sicherheitsexpo zeigt, ist das »SVN-Flex«. Es ermöglicht virtuell vernetzte Zutrittslösungen, in denen funkvernetzte elektronische Beschläge und Zylinder als kabellose Updater fungieren. Das Neue am »SVN-Flex« ist, dass Anwender nicht mehr zwingend verkabelte Wandleser benötigen, um die Zutrittsrechte auf der Karte zu aktualisieren und mit dem Server Daten auszutauschen. Das funktioniert jetzt an jedem dafür aktivierten elektronischen Beschlag oder Zylinder direkt an der Tür. Dafür nutzt die Lösung eine Kombination aus dem »Salto Virtual Network« (SVN) und der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...