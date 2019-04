Nach einer kurzen Verschnaufpause am gestrigen Dienstag kann der DAX am Mittwoch mit dem Sprung über die Marke von 12.300 Punkten den nächsten Meilenstein verbuchen. Die Kursrallye ist nicht besonders steil, sie dauert jedoch schon eine ganze Weile an.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX +0,5% 12.302 MDAX +0,2% 26.078 TecDAX +1,8% 2.885 SDAX +0,3% 11.759 Euro Stoxx 50 +0,1% 3.505

