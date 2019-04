Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis schlägt gegenwärtig starke Kapriolen, so Dr. Eberhardt Unger von "fairesearch". Erst habe er sich seit Anfang März von USD 1.287 pro Unze bis auf USD 1.320 erholt, dann sei er Mitte April wieder auf USD 1.275 zurückgefallen. Üblicherweise schwanke er mit den Wechselkursen des US-Dollar in einer inversen Korrelation, doch zuletzt lasse sich ein Zusammenhang mit dem Kurs der US Valuta kaum ausmachen. ...

