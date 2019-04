Das sei dann auch die Basis, um die Ziele für 2019 zu erreichen, sagte Vorstandschef Klaus Rosenfeld bei der Hauptversammlung am Mittwoch in Nürnberg. "Was ich sagen kann ist, dass wir grundsätzlich plangemäss in das Geschäftsjahr 2019 gestartet sind."Beim jüngst eingeläuteten Sparkurs seien noch weitere Einschnitte möglich, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...