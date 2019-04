In der Aktie steckt Musik! Seit unserer Empfehlung am 8. Februar ist der Kurs um 27% auf 4,69 Euro geklettert. Mit der Bilanz 2018 übertraf der Konzertveranstalter die eigenen Prognosen. Der Umsatz kletterte um 20% auf 215 Millionen, der operative Gewinn (Ebit) konnte sich mehr als verdoppeln auf rund 11 Millionen. Gründer und CEO Peter Schwenkow berichtet von einem "hervorragenden" Start in das laufende ...

