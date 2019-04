++ Wirecard steigt nach Nachrichten der SoftBank ++ SAP steigt nach Anpassung des Ausblicks für operative Marge ++ DE30 steigt in Richtung Kursziel des umgekehrten Schulter-Kopf-Schulter-Musters ++ Stimmung deutscher Unternehmen verschlechtert sich im April ++Der Beginn des Handels am Mittwoch an den europäischen Aktienmärkten war eher vorsichtig, da alle wichtigen Indizes leicht unter dem gestrigen Schlusskurs notierten. Dies könnte angesichts der gestern erzielten neuen Höchststände beim S&P 500 und NASDAQ ein leicht enttäuschendes Ergebnis sein. Die soliden Zuwächse wurden in erster Linie durch eine verbesserte Risikobereitschaft sowie eine Reihe starker Unternehmensgewinne wie z.B. von Twitter und Coca-Cola getragen. Aus den Finanzergebnissen von rund 80% der im ...

