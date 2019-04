Mit einer wenig veränderten Tendenz dürfte die Wall Street zur Wochenmitte in den Handel starten. Dabei gibt einmal mehr die Berichtssaison die Richtung vor. So hatten am Vortag überzeugende Quartalsergebnisse Dow & Co auf neue Jahreshochs geschoben. "Die Gewinnerwartungen wurden zwar gesenkt, doch es stellt sich heraus, dass die Dinge viel besser laufen als erwartet", sagt Randy Warren, Chief Investment Officer von Warren Financial. "Die Märkte haben die Basis, um weiter nach oben zu laufen", ergänzt der Teilnehmer.

Von den 104 Unternehmen aus dem S&P-500, die bislang ihre Geschäftsberichte vorgelegt haben, wurden von 78 Prozent die Markterwartungen übertroffen, wie aus Daten von Refinitiv hervorgeht. Im vierten Quartal hatten lediglich 65 Prozent die Analystenschätzungen übertroffen. Allerdings sind die aktuellen Erwartungen deutlich niedriger, nachdem die Schätzungen in den vergangenen Monaten kräftig gesenkt worden waren.

Mit Boeing, AT&T und Caterpillar stehen vor Handelsbeginn weitere wichtige Geschäftszahlen auf der Agenda. Doch dürften die Blicke vor allem auf die nach der Schlussglocke anstehenden Quartalszahlen von Microsoft, Facebook und Tesla gerichtet sein. Der Future auf den S&P-500 zeigt sich aktuell kaum verändert.

Bei den Einzelwerten dürfte es für die Ebay-Aktie nach oben gehen. Ein Wachstum der aktiven Nutzer hatte dem Online-Marktplatz einen guten Jahresauftakt beschert. Die besser als erwartet ausgefallenen Geschäftszahlen im ersten Quartal veranlassten den Konzern zu einer Anhebung der Jahresprognose. Die Titel steigen vorbörslich um über 4 Prozent.

Dagegen verlieren Texas Instruments 1,5 Prozent. Das Unternehmen hatte im ersten Quartal einen Rückgang des Umsatzes verzeichnet, aber dennoch besser abgeschnitten als erwartet. Jedoch hatte der Technologiekonzern bereits den zweiten Umsatzrückgang in Folge verbucht und unter der Schwäche des Halbleitermarktes gelitten.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/flf

(END) Dow Jones Newswires

April 24, 2019 06:14 ET (10:14 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.