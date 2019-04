Von Emese Bartha

FRANKFURT (Dow Jones)--Deutschland hat am Mittwoch zehnjährige Staatstitel in Milliardenhöhe an den Markt gebracht. Die Aufstockung der bis Februar 2029 laufenden Anleihe fand Abnehmer im Volumen von 2,450 Milliarden Euro. Mit den zu Marktpflegezwecken einbehaltenen 550 Millionen Euro belief sich die Emission auf die geplanten 3 Milliarden Euro. Die Nachfrage war mit einer Zeichnungsquote von 2,0 geringer als bei der Vergleichsauktion am 27. März mit 2,6. Im folgenden die Daten der Auktion im Vergleich zur Auktion am 27. März:

=== Emission Bundesanleihe mit Kupon von 0,25% und Laufzeit bis 15. Februar 2029 Volumen 3 Mrd EUR Bietungsvolumen 4,783 Mrd EUR Zuteilungsbetrag 2,450 Mrd EUR Zeichnungsquote 2,0 (2,6) Durchschnittsrend. 0,02% (-0,05%) ===

April 24, 2019 06:16 ET (10:16 GMT)

