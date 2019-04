Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Axel Springer im Zuge eines Analystenwechsels von 77 auf 63 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das neue Kursziel sei Ausdruck seines Bewertungsmodells, schrieb der neu zuständige Analyst Patrick Schmidt in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im Branchenvergleich sei der Medienkonzern derzeit allerdings deutlich unterbewertet. Die gebeutelte Aktie habe bereits eine positive Wende eingeleitet. Dies dürfte der Beginn einer soliden Kurserholung sein./edh/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2019 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0043 2019-04-24/12:50

ISIN: DE0005501357