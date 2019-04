Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Siemens vor den am 8. Mai erwarteten Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 108 Euro belassen. Die Erwartungen an das zweite Geschäftsquartal seien in den vergangenen Monaten gedämpft worden, schrieb Analyst Wasi Rizvi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Fokus wird seines Erachtens auf dem Strategieplan "2020+" des Industriekonzerns während des Kapitalmarkttages liegen, der am selben Tag stattfindet./ck/nas Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2019 / 17:48 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2019 / 00:15 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

