Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Twitter Inc nach Zahlen zum ersten Quartal von 40 auf 46 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Kurznachrichtendienst habe stark abgeschnitten und beim Gewinn deutlich positiv überrascht, schrieb Analyst Douglas Anmuth in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Anmuth verwies auch auf das beschleunigte Wachstum der Durchschnittszahl der Abonnenten, die den Kurznachrichtendienst täglich nutzten. Zudem mache Twitter Fortschritte bei der Löschung abwertender und diskriminierender Inhalte./la/nas Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2019 / 17:40 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2019 / 21:00 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0050 2019-04-24/12:57

ISIN: US90184L1026