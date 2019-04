München (ots) - Die WALLIX Group, europäischer Spezialist für die Verwaltung von privilegierten Zugängen, baut seine Präsenz in DACH weiter aus und begrüßt mit Doris Fiala die neue Channel Managerin DACH. Damit hat WALLIX zum ersten Mal einen dezidierten Channel Manager für den Vertriebskanal im deutschsprachigem Raum.



Frau Fiala kommt vom Technologiepartner LogPoint und kennt sich in der Channel-Landschaft bestens aus. Die ehemalige Key Account Managerin von Arrow ECS AG wird sich um den weiteren Aufbau und Ausbau der Vertriebspartner kümmern. Die gebürtige Münchnerin bringt 20 Jahre IT-Security-Erfahrung mit und ist ab sofort für die Betreuung der WALLIX Partner in der DACH Region verantwortlich. Sie berichtet an Area Sales Director DACH & Eastern Europe Stefan Rabben, der Sie zu WALLIX geholt hat.



"PAM ist defintiv ein Wachstumsmarkt und WALLIX ist der führende europäische Anbieter. Durch unser neues Partner Programm und Managed Service Provider Angebot haben wir eine hervoragende Basis für unsere Vertriebspartner und sind auch in den vertikalen Bereichen sehr gut aufgestellt," sagt Doris Fiala, Channel Managerin DACH. "Zudem stimmt es auf persönlicher Ebene, Stefan Rabben und ich haben bereits bei RSA Security und Quest Software erfolgreich zusammengearbeitet. Jetzt freue ich mich, dass wir mit WALLIX eine Lösung für einen extrem schnell wachsenden Markt anbieten können. Vor allem im deutschen Mittelstand besteht noch großes Wachstumspotenzial. Zudem eignet sich WALLIX optimal für den Einsatz aus der Cloud oder hybride Infrastrukturen."



