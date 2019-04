Hannover (www.anleihencheck.de) - Seit Beginn des Jahres und schon im letzten Quartal 2018 wurde deutlich, dass spanische Regionen sich wiederholt und im Vergleich zu den vorangegangenen Jahren wieder in größerem Umfang an den Kapitalmärkten refinanzieren, so die Analysten der Nord LB.Auf Basis von EUR-Benchmarktransaktionen seien bislang drei Bonds im Umfang von insgesamt EUR 2,55 Mrd. emittiert worden. Tätig geworden seien das Baskenland (BASQUE 1 1/8 04/30/29), Andalusien (ANDAL 1 3/8 04/30/29) und die autonome Hauptstadtregion Madrid (MADRID 1.571 04/30/29) - interessanterweise alle mit der identischen Fälligkeit. Im gesamten Jahr 2018 seien im Vergleich ebenfalls drei Transaktionen durchgeführt worden. Die gleichen Regionen hätten kumuliert EUR 2,1 Mrd. begeben. 2017 habe man zwei regionale Bonds aus dem Königreich verzeichnet - beide würden durch die Hauptstadtregion Madrid im Umfang von EUR 1,7 Mrd. begeben. ...

