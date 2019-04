Bonn (www.anleihencheck.de) - Zunehmender Populismus, Handelskonflikte, Brexit, schwache Konjunktur usw. beschäftigen Gesellschaft, Politik und Wirtschaft, so die Analysten von Postbank Research.Eine größere Gefahr für die Eurozone insgesamt oder ein steigendes Risiko für die Tragfähigkeit der öffentlichen Haushalte in einzelnen Mitgliedsländern würden hierin aber augenscheinlich nicht gesehen. So spiegele die Entwicklung der Rendite-Spreads zwischen Bundesanleihen und den Staatsanleihen anderer EWU-Staaten eher eine Entspannung der Lage wider. Die Renditeaufschläge von französischen und spanischen Staatspapieren seien moderat gesunken, die von portugiesischen sogar deutlich. ...

