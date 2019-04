Mainz (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



15 Jahre nach dem Balkankrieg bringt eine Friedensinitiative traumatisierte Soldaten in einem abgelegenen Hotel zusammen. Die Gruppe erlebt eine emotionale Achterbahnfahrt. Die Koproduktion von ZDF/Das kleine Fernsehspiel "Männer weinen nicht" ("Men don't cry") ist am Montag, 29. April 2019, 23.50 Uhr, im ZDF zu sehen (ZDFmediathek bereits ab Sonntag, 28. April 2019, 10.00 Uhr). Das Spielfilmdebüt des bosnischen Regisseurs Alen Drljevic erhielt zahlreiche Auszeichnungen auf internationalen Festivals. 2017 wurde der Film als bosnischer Beitrag für den Oscar eingereicht.



Bosnien-Herzegowina, 15 Jahre nach dem Jugoslawienkrieg: Workshop-Leiter Ivan soll neun Veteranen helfen, mit den traumatischen Ereignissen der Vergangenheit zurechtzukommen. Die Männer halten eigentlich nichts von dem Workshop und nehmen nur deshalb teil, weil sie Geld dafür bekommen. Jeder trägt ein dunkles Geheimnis mit sich, eine schreckliche, noch immer brutal schmerzende Erinnerung, die ein "normales" Leben unmöglich macht. Schließlich stellen die Männer fest, dass sie alle gleichermaßen zu den Verlierern des Krieges gehören und dass sie viel mehr verbindet als trennt.



Ansprechpartnerin: Cordelia Gramm, Telefon: 06131 - 70-12145; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de



Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/daskleinefernsehspiel



"Das kleine Fernsehspiel" in der ZDFmediathek: https://zdf.de/filme/das-kleine-fernsehspiel



https://twitter.com/ZDF_DKF



https://facebook.com/DaskleineFernsehspiel



https://instagram.com/ZDFmediathek



https://twitter.com/ZDFpresse



OTS: ZDF newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7840 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7840.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121