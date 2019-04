Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Beginn des Handels am Mittwoch an den europäischen Aktienmärkten war eher vorsichtig, da alle wichtigen Indices leicht unter dem gestrigen Schlusskurs notierten, so die Experten von XTB. Dies könnte angesichts der gestern erzielten neuen Höchststände beim S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) und NASDAQ (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) ein leicht enttäuschendes Ergebnis sein. ...

