SHANGHAI (IT-Times) - Der chinesischen Solarmodule- und Solarzellen-Produzent JinkoSolar Holding hat heute einen Auftrag aus Vietnam für die Lieferung von Solarmodulen gemeldet. Die JinkoSolar Holding Co. Ltd. hat demnach exklusiv Solarmodule mit einer Gesamtkapazität von 100 Megawatt (MW) an eines der...

Den vollständigen Artikel lesen ...