Neues Allzeithoch schon beim Nasdaq, der S&P & 500 kurz vor dem Sprung auf neue Höhen....wie könnte es nach dem Erreichen weitergehen?



Marktexperte Chris Zwermann von Zwermann Financial nimmt im Interview mit Moderatorin Viola Grebe die US-Märkte unter die Lupe. Wie es beim DAX gerade läuft, was der Chart des Kurs-DAX verrät und wohin Öl und Bitcoin laufen könnten, erklärt er unter anderem in der vollständigen Sendung.