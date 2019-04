Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Software AG nach Zahlen zum ersten Quartal von 37 auf 36 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die Eckdaten seien erwartungsgemäß beziehungsweise besser als prognostiziert ausgefallen, schrieb Analyst Markus Friebel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Enttäuscht habe aber die Erlösentwicklung in den Wachstumsfeldern Digital, Cloud und IoT./edh/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2019 / 08:30 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2019 / 09:30 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE000A2GS401