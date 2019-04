Die UBS hat die Aktie der Credit Suisse nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 15 Franken belassen. Das erste Quartal der Schweizer Großbank dürfte zuversichtlich stimmen, schrieb Analyst Daniele Brupbacher in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Zwar habe der berichtete Nettoüberschuss unter seiner Schätzung gelegen, die durchschnittliche Analystenprognose jedoch deutlich übertroffen. Wegen des positiven Ausblicks auf das zweite Quartal dürften die Konsensschätzungen nun steigen. Die Ziele für das Gesamtjahr seien allerdings ambitioniert./ck/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2019 / 06:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0081 2019-04-24/13:55

ISIN: CH0012138530