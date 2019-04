Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novartis nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 82 Franken belassen. Der Pharmahersteller habe mit seinen Umsätzen und dem operativen Gewinn im Kerngeschäft die Erwartungen am Markt übertroffen, schrieb Analyst Michael Leuchten in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Positiv hob er auch die operative Marge im Pharmageschäft hervor, die ebenfalls besser als prognostiziert ausgefallen sei./ck/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2019 / 06:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2019 / 07:13 / GMT+1:00 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0084 2019-04-24/13:56

ISIN: CH0012005267