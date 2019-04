Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Ahold Delhaize nach gekappten Profitabilitätserwartungen von 25,40 auf 24,60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Streiks in den US-amerikanischen Stop-and-Shop-Läden des Handelskonzerns hätten Spuren hinterlassen, schrieb Analystin Fabienne Caron in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sie habe ihre Schätzungen nun angepasst und entsprechend das Kursziel verringert./ck/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0092 2019-04-24/14:06

ISIN: NL0011794037