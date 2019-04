Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat DWS nach einem Pressebericht über ernsthafte Fusionsgespräche mit der Vermögensverwaltung der UBS (UBS AM) auf "Hold" mit einem Kursziel von 29,70 Euro belassen. Der Deal wäre für alle Seiten positiv, schrieb Analyst Jacques-Henri Gaulard in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Voraussetzung sei allerdings, dass die UBS-Sparte nicht mehr als 3,7 Milliarden US-Dollar koste. Jeder Preis darüber wäre zu teuer, stellte der Experte klar./ck/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0098 2019-04-24/14:30

ISIN: DE000DWS1007